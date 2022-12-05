الرئيس الفلسطيني يدعو لفضح حكومة نتنياهو

وجه محمود عباس رئيس فلسطين دعوة للعمل الجماعي وذلك لمواجهة وفضح وإفشال الحكومة الإسرائيلية القادمة، دون أن يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي حول تصريحات الرئيس عباس.

وأشار الرئيس الفلسطيني عبر حديثه في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله ، خلال افتتاح أعمال الدورة العاشرة لاجتماع المجلس الثوري لحركة فتح إلى أن ما يجب القيام به هو مواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عبر تدعيم صمود الفلسطينيين ووحدتهم والتمسك بحقوقهم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ووصف رئيس فلسطين المرحلة الحالية أنها في غاية الدقة والصعوبة وذلك نتيجة للمتغيرات في المنطقة والعالم.

ودعا عباس أبناء شعبه والقيادة وكل مؤيدي القضية الفلسطينية إلى التكاتف والوحدة، مشيرا إلى أن حكومة إسرائيلية جديدة يشارك فيها عتاة المتطرفين الإسرائيليين نتوقع منها المزيد من الانتهاكات والعدوان والجرائم ويجب أن نعمل جميعاً على مواجهتها وفضحها وإفشالها.