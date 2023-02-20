الرئيس الفلسطيني يغادر المشفى بعد اجراء فحوصات طبية

قالت مصادر فلسطينية ان الرئيس محمود عباس 88 عاما غادر المشفى الاستشاري بعد اجرائه فحوصات طبية وثفت بالروتينية، واشارت الى انه يتمتع يصحة جيدة

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية وفا "أجرى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، فحوصات طبية دورية في المستشفى الاستشاري العربي برام الله وكانت النتائج مطمئنة، وغادر سيادته المستشفى".

وكان الرئيس الفلسطيني قد ترأس اجتماعا "للجنة المنبثقة عن القيادة الفلسطينية لمتابعة التطورات الأخيرة" ، على ضوء الاتصالات الهامة الجارية مع العرب والجانبين الأميركي والإسرائيلي فيما يتعلق بسحب القرارات والشكاوى التي تقدم بها الفلسطينيون ضد سلطات الاحتلال

وحسب المصادر الفلسطينية الرسمية فقد أكد الاجتماع "على ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب، وفتح افق سياسي وصولا الى انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وتدخل الاميركيون بقوة لثني القيادة الفلسطينية عن تقديم الشكاوى ضد تجاوزات الاحتلال الاسرائيلي في المنابر الدولية ، ويبدو ان المحادثات اسفرت عن الموافقة على التراجع مقابل تجميد سلطات الاحتلال مشاريعها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة .