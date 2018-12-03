الرئيس الفلسطيني يلتقي بابا الفاتيكان

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، ببابا الفاتيكان فرانسيس الأول، في الفاتيكان.

وبحث “عباس” مع بابا الكاثوليك، تطورات الأوضاع الفلسطينية، والقرارات الأمريكية بشأن القضية الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأطلع الرئيس الفلسطيني، البابا فرانسيس على الانتهاكات الإسرائيلية، بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وفق المصدر نفسه.

ومن جانب آخر نشرت صحيفة لاستامبا الإيطالية تقريرا أجرته مع عباس، أكد خلاله أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لا تكفي لوحدها في التوسط من أجل تحقيق السلام بالشرق الأوسط.

وقال عباس: ” الولايات المتحدة لوحدها لا يمكن أن تكون وسيطة سلام. لا يمكن لدولة تفرض عقوبات جزائية على فلسطين، أن تكون وسيطة، إن الزعامة الإمريكية في الشرق الأوسط تشكل عائقا. لا نريد التعاون مع الإدارة الأمريكية الحالية، ولا نريد أن نكون شركاء لإملاءاتهم التي تتحدى القانون الدولي”.

وأوضح الرئيس الفلسطيني على أنهم مستعدون للحوار مع إسرائيل في إطار دعم الدول الأخرى بينها روسيا، قائلاً : “على إسرائيل أن تفهم بأن المحادثات تبدأ من حل الدولتين”.

ووصل عباس العاصمة الايطالية روما أمس في زيارة رسمية، ويلتقي اليوم الرئيس الايطالي سيرجو ماتاريلا، ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

ويرافق عباس في زيارته، وزير الخارجية رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، ومستشار الرئيس للعلاقات الخارجية، نبيل شعث، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي. (الأناضول)