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الرئيس اللبناني يهاجم "الدولة العثمانية"

منشور 01 أيلول / سبتمبر 2019 - 09:24
الرئيس اللبناني، ميشال عون
الرئيس اللبناني، ميشال عون

أثار الرئيس اللبناني، ميشال عون، الجدل بتغريدة عن الاضطهاد العثماني للبنانيين، متهما الدولة العثمانية بممارسة "إرهاب الدولة" بحق اللبنانيين في الحرب العالمية الأولى.

واتهم عون الدولة العثمانية بالمسؤولية عن مئات آلاف الضحايا ما بين "المجاعة، والتجنيد، والسخرة".

ولقيت التغريدة تفاعلا واسعا حول السبب الذي غرد من أجله عون، وعن غياب ذكره للاحتلال الفرنسي لبلاده، مذكرين بأن الذين قصفوا لبنان هم الإسرائيليون وليس العثمانيين.

وذكره آخرون بحال البلاد عندما كانت تحت السلطة العثمانية، مقارنة بلبنان الذي يعاني من مشاكل كبيرة في هذه الأيام.

 

 

 

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