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الرئيس المصري يعفو عن 3477 سجينا بمناسبة عيد الفطر

الرئيس المصري يعفو عن 3477 سجينا بمناسبة عيد الفطر
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