الرئيس المصري يعفو عن 3477 سجينا بمناسبة عيد الفطر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قالت وزارة الداخلية المصرية يوم الجمعة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا عن 3477 سجينا حكم على كثير منهم بسبب ديون عجزوا عن أدائها.

وعلى مدى السنوات الماضية أصدر السيسي خلال المناسبات الوطنية والدينية قرارات عفو عن سجناء بينهم طلاب ومحتجون شباب.

ومنذ انتخاب السيسي لفترة الرئاسة الأولى في 2014 شنت حكومته حملة على المعارضين الإسلاميين والنشطاء الليبراليين تصفها منظمات حقوقية بأنها الأقسى في تاريخ مصر الحديث.

وقالت وزارة الداخلية في بيان في صفحتها على فيسبوك إن من بين من شملهم العفو بمناسبة عيد الفطر 690 رجلا وامرأة حكم عليهم بالسجن لعجزهم عن أداء الديون.

ومن غير الواضح الجرائم التي أدين بها باقي من شملهم العفو كما لم تنشر قائمة بالأسماء.