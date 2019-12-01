الرئيس المكسيكي: إيفو موراليس "ضحية انقلاب" في بوليفيا

اعتبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأحد أن الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موارليس الذي منحته مكسيكو حق اللجوء وقع "ضحية انقلاب".

وهذه هي المرة الأولى التي يتطرّق فيها الرئيس المكسيكي اليساري الذي احتفل الأحد بعامه الأول في السلطة، بشكل مباشر إلى ظروف خروج موراليس من السلطة.

وأمام عشرات الآلاف من مناصريه في وسط العاصمة المكسيكية قال الرئيس المكسيكي إن "إيفو وقع ضحية انقلاب! ومن المكسيك إلى العالم أجمع نحن نقول نعم للديموقراطية ولا للنزعة العسكرية".

وتحدّث الرئيس المكسيكي عن حصيلة عامه الأول في الرئاسة متطرّقا إلى السياسة الخارجية، وقد ذكّر بقرار حكومته منح حق اللجوء لموراليس الذي وصل إلى المكسيك في 12 تشرين الثاني/نوفمبر برفقة نائبه ألفارو غارسيا.

وتابع لوبيز أوبرادور أن موراليس "شقيقنا الذي يمثّل بكل فخر الشعب البوليفي الذي يتألف بغالبيته من السكان الأصليين".

وكان وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد قد استقبل في مكسيكو موراليس الذي لم يلتق بعد، أقلّه علنا، الرئيس المكسيكي.

وبعدما تخلى عنه الجيش والشرطة اضطر موراليس إلى الاستقالة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر في أعقاب ثلاثة أسابيع من التظاهرات احتجاجا على انتخابات شابتها عمليات تزوير بحسب المعارضة، فاز بنتيجتها بولاية رئاسية رابعة.

