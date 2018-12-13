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الرئيس المكسيكي: بحثت مع ترامب إنشاء برنامج مشترك بشأن الهجرة

الرئيس المكسيكي: بحثت مع ترامب إنشاء برنامج مشترك بشأن الهجرة
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