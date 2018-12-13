الرئيس المكسيكي: بحثت مع ترامب إنشاء برنامج مشترك بشأن الهجرة

قال الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه تحدث هاتفيا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، وبحثا قضية الهجرة.

وأضاف لوبيز أوبرادور أن الرئيسين ناقشا احتمال إنشاء برنامج مشترك للتنمية وتوفير الوظائف في وسط أمريكا والمكسيك.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلبات للتعليق.

ويقيم آلاف المهاجرين في مراكز إيواء ومخيمات مكتظة في تيخوانا بعد أن سافروا من وسط أمريكا هربا من الفقر والعنف. وربما يضطرون للانتظار لأسابيع أو لشهور ليطلبوا حق اللجوء على الحدود الأمريكية.

وكانت الهجرة غير المشروعة من الموضوعات الرئيسية خلال حملة ترامب الانتخابية، وتطرق للقضية مرارا قبل انتخابات التجديد النصفي في السادس من نوفمبر، تشرين الثاني، ونشر 5800 جندي أمريكي تقريبا على الحدود.

وكرر ترامب الوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بإنشاء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك على الرغم من أن المكسيك رفضت أكثر من مرة طلبه بتحمل تكاليف المشروع التي تقدر بمليارات الدولارات. (رويترز)