الرئيس المكسيكي يرحب بقرار بايدن الخاص بوقف بناء الجدار الحدودي

رحب الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بقرار نظيره الأمريكي، جو بايدن الخاص بوقف تمويل الجدار الحدودي بين البلدين، وإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السابق دونالد ترامب على الحدود.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أوبرادور، الجمعة، خلال كلمة له بالمؤتمر الصحافي الذي عقده بالقصر الوطني.

والخميس، قال بايدن في رسالة موجهة لرئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن إدارته “لن تسمح بتحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب لبناء الجدار”.

ووجه بايدن بمراجعة متأنية لجميع الموارد التي خصصت لأعمال البناء.

بدوره رحب الرئيس المكسيكي بالقرار، قائلا “قرار بايدن بخصوص الجدار قرار تاريخي، ونحن نوافق بشدة على وقف بنائه”، موضحًا أن هناك 6 آلاف مهاجر على الحدود ينتظرون حلًا من أجل العبور للولايات المتحدة.

وكان ترامب قد وقع منتصف فبراير/ شباط 2019 مرسوم حالة الطوارئ لتأمين 8 مليارات دولار لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير النظامية إلى بلاده، وهو ما اعتبره قادة ديمقراطيون “انقلابا عنيفا” على الدستور.

ويعد الجدار من أبرز وعود ترامب لقاعدته الشعبية، إذ يزعم أنه يحد من تدفق اللاجئين من المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية، الذين يقول إنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الجريمة في البلاد. (الأناضول)