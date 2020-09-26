منشور 26 أيلول / سبتمبر 2020 - 08:19 الرئيس المكلف مصطفى أديب رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب يعلن تنحيه عن منصبه يتبع... © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند زلزال قوي يضرب شمال شرقي إيران الرئيس المكلف مصطفى أديب يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية فيديو صادم: أستاذ يتحرش بطفلة.. ومطالبات بإعدامه عرق السوس.. يتسبب بوفاة رجل بعد تناوله بشكل يومي! نصائح لتقديم بقايا الطعام بطريقة آمنة Loading content ...