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الرئيس المكلف مصطفى أديب يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية

منشور 26 أيلول / سبتمبر 2020 - 08:19
الرئيس المكلف مصطفى أديب
الرئيس المكلف مصطفى أديب

رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب يعلن تنحيه عن منصبه

يتبع...


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