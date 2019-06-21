الرئيس الموريتاني يهاجم قطر ويشبهها بألمانيا النازية

اعتبر محمد ولد عبد العزيز أن "ما قامت به قطر تجاه بعض الدول العربية يعادل ما فعلته ألمانيا النازية".

هاجم رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز حكومة قطر، واتهمها بدعم الإرهاب ورعايته وشبّه ما فعلته ببعض الدول العربية مثل تونس وليبيا وسوريا واليمن، بما فعلته ألمانيا النازية بالعالم.

وقال الرئيس الموريتاني إنه ليس "نادما على قطع العلاقات مع قطر"، وأن "لديه موقفا قديما منها".

وشن في مؤتمر صحفي هجوما لاذعا على قطر، وقارن بين سياساتهم وألمانيا النازية، وأضاف: "ما قامت به قطر تجاه بعض الدول العربية يعادل ما فعلته ألمانيا النازية".

وشدد على أن سلطة قطر ساهمت في "خراب تونس وليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى تهديد أمن بعض الدول الأوروبية والغربية عبر دعمها الإرهاب ونشر التطرف والعنف".

وتابع: "قرار قطع العلاقات مع قطر سيادي ومستقل وتم وفق قناعتي الشخصية وليس لكوني تابعا لبعض الدول مثل ما يروج لذلك البعض".

وأضاف: "ولو كنت تابعا لدول يقصدونها، لقطعت العلاقات مع إيران... شرف كبير لي قطع العلاقات مع قطر مثل ما فعلت مع إسرائيل وأتحمل كامل المسؤولية عن ذلك وهذا قرار كنت مستعدا للقيام به منذ البداية".

وسخر ولد عبد العزيز من ما سماه "تشدق قطر بالديمقراطية والحرية" وأضاف ساخرا: "توجد ديمقراطية في نصف هكتار من هذه الدولة الصغيرة أسس فيه تلفزيون يتعرض لجميع الدول وله الحرية في الحديث عن كل شيء إلا ما يدور حول مقره... قطر سجنت شاعرا لأنه انتقد حكامها، وتقمع شعراءها وتزعم نشر الديمقراطية".

وعقد ولد عبد العزيز مؤتمره الصحفي فى قصر المؤتمرات بنواكشوط قبل ساعات من انتهاء الحملة الانتخابية.

