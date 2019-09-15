الرئيس اليمني سيدعو الإمارات لمغادرة بلاده خلال أيام

كشف نائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبد العزيز جباري مساء الأحد،عن دعوة رسمية مرتقبة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، لدولة الإمارات للخروج من بلاده خلال أيام.

جاء ذلك في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية ضمن مقابلة ستنشر لاحقا، بعد ساعات من صدور بيان ثلاثي ضم اسمه، ووزيري الداخلية والنقل في الحكومة المعترف بها، يطلب بإنهاء دور الإمارات في اليمن.



وقال جباري الذي يشغل أيضا، مستشارا للرئيس هادي، إن الأوضاع وصلت إلى مستوى لا يجب السكوت عليه.



وتابع: الحكومة والرئيس وكثير من المسؤولين اليمنيين، حاولوا حل المشكلة بطريقة ثنائية بالتفاهم مع التحالف، لكن فشلت كل الجهود.



وأكد مستشار الرئيس اليمني أنه لم يعد أمام الرئيس والحكومة ومجلس النواب سوى التحرك من أجل إخراج الإمارات من اليمن.



وأشار إلى أن اليمنيين قادرون على حل مشاكلهم، وسوف يتفقون على كل نقاط الاختلاف بعيدا عن أي تدخلات.



وبحسب نائب رئيس برلمان اليمن: "كنا نأمل أن تأتي هذه الدول الشقيقة من أجل مساعدة الشعب اليمني، فأصبحت تشكل عبئا ومصدر خطر على وحدة اليمن ووحدته واستقراره".



وحول ما إذا رفضت الإمارات الخروج من اليمن بعد دعوة الرئيس هادي لها، أوضح جباري أنه "في تلك الحالة يكون من حق الرئيس والحكومة أن يقرروا ما يريدون، والوسائل التي يمكنهم استخدامها من أجل المصلحة الوطنية العليا لليمن".



وفي وقت سابق من يوم الأحد، دعا بيان مشترك أصدره جباري ونائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية والنقل اليمنيين إلى إنهاء مشاركة الإمارات في التحالف.