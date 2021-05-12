الرئيس اليمني: فلسطين قضيتنا الأولى

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن “فلسطين ستظل قضيتنا الأولى وسنبقى دائما ذخرا لنصرة مسيرة كفاح شعبها”، فيما دعا رئيس برلمان بلاده سلطان البركاني، إلى التصدي لـ”العربدة الإسرائيلية”.

جاء ذلك في كلمتين منفصلتين لكل من هادي بمناسبة حلول عيد الفطر، والبركاني خلال المؤتمر الحادي والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وحيا الرئيس هادي “الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية“.

وقال: “ستظل فلسطين قضيتنا الأولى، وسنظل دائما وأبدا سندا وذخرا لنصرة مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني الشقيق حتى تحقيق كامل تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة”.

من جانبه، دعا البركاني إلى تقديم الدعم الكامل لاستمرار المقاومة الشعبية الفلسطينية، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة “التصدي للعربدة الإسرائيلية في جرائمها المتصاعدة ضد الشعب العربي الفلسطيني المسلم والمسيحي، وممارستها جرائم القتل والتنكيل بأبشع صورها على مرأى ومسمع العالم”.

ومنذ الإثنين، استشهد 69 فلسطينيا، بينهم 16 طفلا و5 سيدات ورجل مسن، وأصيب أكثر من 1000 بجروح، جراء غارات إسرائيلية “وحشية” متواصلة على قطاع غزة، إضافة إلى مواجهات بالضفة الغربية ومدينة القدس

المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية. فيما قُتل 6 إسرائيليين في قصف صاروخي شنته فصائل من غزة.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإجلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية. (الأناضول)