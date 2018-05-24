المخلافي عين مستشارا لهادي بعد إقالته من الخارجية

أقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فجر الخميس، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، من منصبه، وعينه مستشارا لرئيس الجمهورية.



وبحسب قرارات جمهورية صدرت فجر اليوم ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية، تم تعيين خالد اليماني، مندوب اليمن في الأمم المتحدة وزيرا للخارجية.

كما تضمنت القرارات تعيين السفير أحمد عوَض بن مبارك سفيرا فوق العادة، ومندوبا للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، بالإضافة لمهامه كسفير فوق العادة ومفوضا للبلاد لدى الولايات المتحدة الأمريكية.