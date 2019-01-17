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ترامب يزور البنتاغون لمراجعة أنظمة دفاع الصواريخ الأميركية

ترامب يزور البنتاغون لمراجعة أنظمة دفاع الصواريخ الأميركية
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