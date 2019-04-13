الرائد الإماراتي "المنصوري" سيجري 15 تجربة في محطة الفضاء الدولية

منشور 13 نيسان / أبريل 2019 - 08:27
ستتم دراسة ردود فعل المؤشرات الحيوية لجسم رائد الفضاء الإماراتي
ستتم دراسة ردود فعل المؤشرات الحيوية لجسم رائد الفضاء الإماراتي

كشف سالم المري مدير برنامج تدريب رواد الفضاء لدى مركز محمد بن راشد للفضاء، أن الرائد الإماراتي هزاع المنصوري سيجري في محطة الفضاء الدولية 15 تجربة سيختارها تلامذة إماراتيون.

وقال في حديث لوكالة "نوفوستي" بمناسبة يوم الفضاء: "عمل رائدنا في المحطة الفضائية الدولية سيكون مكثفا جدا، حيث أن كل ساعة من إقامته هناك مخصصة لتنفيذ مهمة محددة... المهمة العلمية لرائد الفضاء الإماراتي في المحطة الدولية، هي دراسة تأثير انعدام الوزن من خلال 15 تجربة سيتم تحديدها بنتيجة مسابقة تقام في مدارس الإمارات".

وأضاف أنه قبل وبعد الرحلة، ستتم دراسة ردود فعل المؤشرات الحيوية لجسم رائد الفضاء الإماراتي لمقارنتها مع النتائج المسجلة على الأرض.

كلمات دالة:سالم المريبرنامج تدريب رواد الفضاءمحمد بن راشدهزاع المنصوريمحطة الفضاء الدولية

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