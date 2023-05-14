الراعي: النازحون السوريون خطر على لبنان

أطلق البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، تصريحات نارية، تجاه النازحين السوريين في لبنان، قائلا: "إنهم خطر متزايد على أرضنا".

وطالب البطريرك الراعي، خلال عظة الأحد، النواب والمسؤولين في لبنان، بالتحرك بشكل عاجل، لإجراء مفاوضات مع دمشق والمجتمع الدولي، لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وقال بطريرك الموارنة، موجها كلامه للنواب: "لو يسمعون كلام الله، لحزموا أمرهم ووحّدوا كلمتهم وعمدوا إلى إجراء المفاوضات اللازمة مع سوريا والمجتمع الدولي من أجل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وقد أصبحوا خطرا متزايدا على بلادنا، مطالبين الأمم المتحدة بمساعدتهم على أرض وطنهم".

وتختلف التقديرات حول أعداد النازحين السوريين في لبنان، فبينما تشير التقديرات الرسمية إلى أن عددهم قرابة 5 مليون، يؤكد مدير عام شركة "ستاتيستيكس ليبانون"، ربيع الهبر، أن عددهم يصل إلى مليونين و43 ألفا.

ويعاني معظم النازحين السوريين، في لبنان، من اوضاع معيشية قاسية، في ظل الأزمات الإقتصادية المتلاحقة التي يعاني منها البلد المضيف.

يشار إلى أن لبنانيين، كانوا قد نظموا تظاهرة احتجاجية في شهر نيسان/ أبريل الماضي، بالعاصمة باريس، اعتراضا على وجود النازحين السوريين في بلادهم.

كما أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أعلنت، الشهر الجاري، استئناف العودة الطوعية للنازحين السوريين، الراغبين بالعودة من لبنان إلى مدنهم.

