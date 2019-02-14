حل قضية "الصحراء المغربية" من اختصاص الأمم المتحدة

جدد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني رفض المملكة تدخل الاتحاد الإفريقي في قضية "الصحراء المغربية"، على حد وصفه.

واعتبر رئيس الحكومة في اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن تدخل الاتحاد الإفريقي "غير ممكن، وغير معقول، لا سياسياً ولا عملياً، لأن بعض أعضاء الاتحاد الإفريقي أطراف في النزاع، فكيف يمكن أن يكونوا طرفاً وحكماً في الآن نفسه".

وأوضح رئيس الحكومة أن حل قضية "الصحراء المغربية" من اختصاص الأمم المتحدة، وأن الاتحاد الإفريقي "لا يمكن أن يكون إلا مسانداً للمسلسل الأممي، فهذه معركة قانونية وسياسية، حُسمت لصالح ما كان يدافع عنه دائماً المغرب وحل النزاع المفتعل الذي طال أمده، لا يمكن أن يكون إلا في إطار الأمم المتحدة وبالتحديد على مستوى مجلس الأمن، وبقراراته وبإشراف الأمين العام".

ويشار إلى أن رئيس الحكومة، وبتكليف من العاهل المغربي، حضر اجتماع الدورة 32 العادية للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا يومي 10 و11 فبراير (شباط) 2019، والتي لم يُشر فيها ولأول مرة، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد في تقريره، إلى هذه القضية.