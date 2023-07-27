الرجال يسقطون لسبب عجيب عن السلالم والنساء اكثر عرضة

حددت دراسة صادرة عن اتحاد النجارة البريطاني (BWF) الاسباب التي تجعل النساء ليكن اكثر عرضة للسقوط عن السلالم فيما وضعت سببا عجيبا لسقوط الرجال

قالت الدراسة ان عدة عوامل ترشح السيدات ليكن اكثر من الرجال عرضة للسقوط على السلالم لافتة إلى أن الأمر لا علاقة له بالتقدم في السن.

وقالت دراسة الـ (BWF) :

38٪ من النساء يتعرضن للسقوط صعودا أو هبوطا على الدرج كل عام، مقارنة بـ 28٪ من الرجال.

الشابات يعانين من عدد أكبر من حالات السقوط مقارنة بالشباب والامر لا يتعلق هنا بقضية العمر

51 ٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، سقطوا مقارنة بربع العدد ممن تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر.

النساء «أكثر تشتتا عند استخدام السلالم».

صور فريق الباحثين 2400 شخص بالفيديو عند استخدامهم مجموعتين من السلالم العامة، ووجدو ان النساء «أكثر عرضة للتحدث إلى الأصدقاء، إما شخصيا أو عبر الهاتف، او يحملن اغراضا بايديهن وبالتالي لا يتمكن من الإمساك بـ«الدرابزين» الى جانب لبسهن لـ الاحذية عالية الكعب

وقالت الدراسة ان 18٪ من النساء كن يشاركن في محادثة عند استخدام السلالم، مقارنة بـ 13 في المائة من الرجال فيما حملت 70٪ منهن شيئا ما، مثل الهاتف المحمول أو فنجان قهوة، مقارنة بـ 46٪ فقط من الرجال.

بالنسبة للرجال فأن بعض السلوكيات المحفوفة بالمخاطر كانت أكثر انتشارا عندهم إذ وضع 19 ٪ من الرجال أيديهم في جيوبهم، مما منعهم من إمساك الدرابزين، مقابل 9٪ فقط من النساء فيما كان 4 ٪ من الرجال يسرعون على السلالم ويتخطون الدرجات، مقارنة بـ1٪ فقط من النساء.

واوصى الخبراء بوجوب "القيام بمزيد من العمل لمعرفة ما إذا كانت النساء أكثر عرضة للإصابة من السلالم، لأن أوقات رد فعلهن أبطأ من الرجال، أو بسبب اختلافات فسيولوجية أخرى".