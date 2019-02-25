أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح جبريل الرجوب

هاجم أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح جبريل الرجوب حركة حماس وبشدة وقال إنها "تختطف قطاع غزة منذ العام 2007 وتعارض قيام دولة فلسطينية".

وفي ندوة لصحيفة "المصري اليوم" المصرية الأحد، قال الرجوب الذي يزور القاهرة إن فتح ترى أن "المقاومة الشعبية في هذه المرحلة أكثر إيذاء للاحتلال وأكثر منفعة لقضيتنا، كما أننا نريد بناء سلطة لها سلاح واحد وقانون واحد، سلطة واحدة فيها تعددية، وليس تعددا في السلطات، والطريق إلى ذلك هو صندوق الاقتراع".

واعتبر الرجوب أن المقاومة المسلحة مشكلة، وأوضح بالقول: "صواريخ حماس تؤذينا أكثر ما تؤذي إسرائيل، فلا تقولوا سلم أو حرب، فهل تصدق أنت أننا نستطيع أن نقرر الحرب والسلم بالمنطقة؟ هذا غير صحيح".

وأضاف: "على هذا الأساس أقول لكم إن المقاومة مشكلة، لأننا لم نتفق على كيفية أن نقاوم سويا، وإذا سألتني عن شكل المقاومة فأنا أرى أن المقاومة الشعبية هي الخيار الاستراتيجي، ومن لديه رأي آخر فيجب أن يطرحه على الطاولة، وليس من تحت الطاولة"، وفق تعبيره.

وهاجم الرجوب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وقال إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لن يجلس معه.

وقال: "أبو مازن لن يجلس مع هنية، المشكلة مع حركة فتح فقط، ولا بد ألا يكبر هنية من حجمه ويحدد مع من يجلس، ولا يجب أن يضع رأسه برأس أبي مازن، فهناك مشكلة ونحن مستعدون لحلها".