الرزاز والعبادي يتفقان على تسهيل التجارة في اجتماع على الحدود

العراق سيبيع بموجب الاتفاق عشرة آلاف برميل من النفط يوميا للأردن بسعر خاص

توصل العراق والأردن يوم السبت 2 فبراير 2019 إلى اتفاق بشأن تجارة النفط والسلع خلال اجتماع بين رئيسي وزراء البلدين على الحدود العراقية الأردنية.

قال مكتب رئيس الوزراء الأردني في بيان إن العراق سيبيع بموجب الاتفاق عشرة آلاف برميل من النفط يوميا للأردن بسعر خاص، على أن يتم نقل الكميات على متن ناقلات من حقول كركوك النفطية.ولم يتطرق البيان إلى السعر أو موعد تصدير النفط.

ذكر البيان أن السلع العراقية التي يجري استيرادها عبر ميناء العقبة الأردني المطل على البحر الأحمر ستحظى في الوقت ذاته برسوم تفضيلية.

أتم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الاتفاق خلال اجتماع مع نظيره الأردني عمر الرزاز. وكان عبد المهدي قال يوم الثلاثاء إن الاتفاق على وشك أن يتم إبرامه.

ظل ميناء العقبة الواقع في الطرف الشمالي للبحر الأحمر لزمن طويل مسارا لنقل الواردات والصادرات العراقية، بينما تعتمد عمان منذ فترة طويلة على الخام العراقي.

قال مكتب الرزاز أيضا إن الأردن سيشرع في تصدير الكهرباء للعراق خلال العامين القادمين.

يقول عبد المهدي إن الحكومة تسعى لتقليل الاعتماد على صادرات النفط في إيرادات الدولة. وتشكل صادرات النفط من ثاني أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أكثر من 95 بالمئة من إيرادات الدولة.