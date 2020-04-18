منشور 18 نيسان / أبريل 2020 - 02:08 © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند الصين تراجع حصيلتها لكورونا وترامب يعتبر أنّ الفعلية "أعلى بكثير" الرسام البريطاني بانكسي يقدم رسما داخل حمام منزله في ظل كورونا احتفل عروسان فلسطينيان بزواجهما وهما يرتديان كمامة في ظل أزمه كورونا لنفكر بالنفط في عالم ما بعد "كورونا" 1000 حاله وفاة بكورونا في افريقيا Loading content ...