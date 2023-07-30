الرقصة الأخيرة.. حفل خطوبة في بور سعيد يتحول إلى مأتم (فيديو)

شهد حفل خطوبة في محافظة بور سعيد المصرية، تحولًا مأساويًا، عندما انقلبت الضحكات إلى صرخات، وبدلًا من أن يزف الشاب إلى خطيبته، زُفّ إلى المقابر، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة بين أهله وأصدقائه ومحبيه

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للحظات الأخيرة في حياة الشاب مصري الذي توفي خلال حفل خطوبته.

في الفيديو، يظهر الشاب "صهيب" وهو يرقص مع خطيبته الرقصة الأخيرة قبل أن ينهار فجأة على أرض قاعة الحفلات، ليبعث أنفاسه الأخيرة في أحضان والده وأصدقائه.

وأفاد مستشفى السلام في بورسعيد بأن الشاب الذي يُدعى سعيد خالد السعيد محمد إسماعيل، والمعروف بـ"صهيب خالد"، ويبلغ من العمر 22 عامًا، وصل إلى المستشفى جثة هامدة. وبعد إجراء الفحص الطبي، تبيّن أن سبب الوفاة كان توقف في عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية وسكتة قلبية مفاجئة.

وتُشير التحقيقات إلى أن الشاب أصيب بتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء رقصه مع خطيبته في حفل خطوبته بـ"القاعة الفرنسية" بحي الشرق ببورسعيد. وقد كان الشاب يجهد نفسه بشكل كبير قبل الحفل للتجهيز ولم يحظَ بقسط من الراحة. وعندما سقط مغشيًا عليه أثناء الخطبة، اعتُقد في البداية أنه جراء إرهاقه، وتم نقله إلى المستشفى على أمل أن يستفيق ويعود لاستكمال حفل خطوبته، ولكن الأمور اتضحت عكس ذلك، حيث أبلغهم الطبيب أنه فارق الحياة بسبب توقف عضلة قلبه.

