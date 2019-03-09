المظاهرات المنددة بترشح بوتفليقة للرئاسة تدخل أسبوعها الثالث

قالت الأديبة الجزائرية أحلام مستغانمي إن ما يشهده الشارع الجزائري اليوم، صحوة ستجعل من الشعب ماردا يصعب إخضاعه أو حكمه