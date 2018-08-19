الرياح تنزع ستار الكعبة وأمطار وعواصف رعدية تداهم مكة (فيديو)

الرياح تكشف عن الكعبة

سجلت الرياح حضورها الاحد، تزامنا مع بدء فك مذهبات كسوة الكعبة استعدادًا لتبديل الثوب القديم فجر غد، حيث داعبت الرياح التي شهدتها مكة اليوم الثوب في مشهد وثقته العدسات مساء اليوم .

وكان قد شرع الفريق المعني بوضع ثوب الكعبة المشرفة الجديد بفك أركان الكسوة من المذهبات ظهر اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ، حسب الخطة التشغيلية والفنية لتبديل الثوب القديم بالثوب الجديد .

وأوضح مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحمد بن محمد المنصوري أن هذا الإجراء متبع سنوياً, ويتخذ كبداية لمهمة تبديل الكسوة القديمة للكعبة المشرفة بحلتها الجديدة فجر غد التاسع من شهر ذي الحجة يوم الوقوف بعرفات إن شاء الله تعالى .

وقال إن المذهبات يجري فكها بطرق فنية متبعة تعمل على سلامة القطع , والمذهبات عبارة عن ستارة باب الكعبة المشرفة المصنوعة من الذهب الخالص بالجهة الشرقية ، وعدد 4 صمديات تتضمن سورة الإخلاص والموجودة في الأركان الأربعة بالكعبة المشرفة وعدد 4 قناديل (الله أكبر) والمثبتة عند خطة النية.

وشهدت أجواء مكة المكرمة والمشاعر اليوم رياحا سطحية ينتظر أن تتواصل خلال الساعات القادمة وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد في عدة تنبيهات متوالية اليوم .

وقلت الهيئة إن منطقة مكة المكرمة (عرفات، مزدلفة، منى) تهطل فيها أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأضافت وفقا للوكالة السعودية الرسمية ان أن هطول الأمطار قد يؤدي إلى سيول جارفة ما قد يعرض الحجاج للخطر.

وطالبت جميع الحجاج بالحيطة والحذر واتباع التعليمات والارشادات لضمان سلامتهم.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تستمر الأمطار حتى صباح الاثنين.

وبدأ ضيوف الرحمن في التوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية، على أن يستمر توافدهم حتى ساعة متأخرة من اليوم الأحد قبل التوجه فجر الاثنين، التاسع من ذي الحجة، إلى صعيد جبل عرفات في الركن الأهم من فريضة الحج.

من جانبها أعلنت الداخلية السعودية أن عدد حجاج بيت الله الذين وصلوا إلى الديار المقدسة بلغ مليوني حاج، وذلك قبيل ساعات قليلة من بدء مناسك الحج.

أين يقع مشعر منى؟

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو مشعر داخل حدود الحرم، وهو وادي تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية.

ويقضي الحجاج في منى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة حيث يستحب فيه المبيت في منى اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي يوم التروية يذهب الحجيج إلى منى حيث يصلي الناس الظهر والعصر والعشاء قصراً بدون جمع.

ويعود الحجاج إلى منى صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة بعد وقوفهم على صعيد عرفات يوم التاسع من شهر ذي الحجة ومن ثم المبيت في مزدلفة.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.

استكمال التجهيزات

السلطات السعودية أكدت استكمال كافة التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم للفريضة.

ووفقاً لأرقام رسمية صادرة من الهيئة العامة للإحصاء، فقد تم تأمين ربع مليون شخص، يمثلون أكثر من 45 جهة حكومية تشارك في تقديم أكثر من 195 خدمة رئيسية لتسهيل أداء المناسك بالنسبة لضيوف الرحمن.