الرياضية المتبرجة إلناز ركابي: سقط حجابي سهوا

استقبال حافل له معان كثيرة لاقته الرياضية الايرانية المختصة في تسلق الجبال إلناز ركابي التي ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصورتها من دون حجاب خلال مشاركتها في مسابقة آسيوية أقيمت في كوريا الجنوبية.

وحطت الطائرة التي تقل ركابي "33 عاما"، في مطار الخميني الدولي في طهران فجر الأربعاء، وظهرت ركابي ترتدي سترة سوداء اللون ووضعت على رأسها قبعة حيث تجمهر العشرات في صالات الوصول ورافقو الفريق الرياضي الى الحافلة وتحلقو حولها.

وصرحت انها عادت الى ايران بسلام وفق الجدول المقرر مسبقا واكدت انها "لا تعتزم مغادرة المنتخب الوطني".

وعلى الرغم من اعلان الرياضية إلناز ركابي ان "غطاء رأسها سقط عن غير قصد" وقدمت اعتذارا عن القلق الذي أثاره الموضوع، الا ان الحادثة تزامنت مع الاحتجاجات الواسعة التي تجتاح ايران وقيام الاف السيدات بخلع حجابهن على الهواء وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تنديدا بشرطة الاخلاق المتزمته التي افضت تصرفاتها الى مقتل الشابة الايرانية مهسا اميني التي قتلت تحت التعذيب في 16 سبتمبر ايلول الماضي بسبب عدم "ارتداءها الحجاب بالطريقة الصحيحة" وفق شرطة الاخلاق .

ومنذ اشتعال الانتفاضة الشعبية في ايران قتل واصيب واعتقل المئات ، وقد لاقت التظاهرات مساندة كبيرة من النساء خارج البلاد اللواتي تظاهرن متضامنات مع نساء ايران.