الرياض: الديوان الملكي ينعي امير سعودي

نعى الديوان الملكي السعودي الامير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

وقال ” بيان من الديوان الملكي انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 3 / 7 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

اللهم ارحم عبدك #طلال_بن_سعود_بن_عبدالعزيز واغفر له واسكنه فسيح جناتك وثبته عند السؤال وجازه بالحسنات احساناً وبالسيئات عفواً وغفرانا، والهمنا الصبر#إنّا_لله_وإنّا_إليه_راجعون pic.twitter.com/OAWp6wQBMU — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) February 26, 2020

وقال الأمير مشعل بن محمد بن سعود، عبر “تويتر”، “انتقل لرحمة الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز عصر اليوم الاربعاء”.

وتابع “قد عرف رحمه الله بالتواضع والكرم ولين الجانب ومكارم الأخلاق، وقد اجتمع المجتمع على حبه وتقديره”.

وأضاف “عظم الله أجر خادم الحرمين الشريفين حيث كان من خاصته حفظه الله والعائلة المالكة وذويه ومحبيه”.

ونعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد الأمير طلال، قائلًا “اللهم اغفر لعبدك طلال بن سعود بن عبدالعزيز وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وذكرت صحيفة “عكاظ”، أنه “من المتوقع أن يتم الإعلان من الديوان الملكي عن نبأ وفاة الأمير طلال بن سعود بشكل رسمي”.

وقدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، التعازي في وفاة الأمير طلال بن سعود.

وقال آل الشيخ: “فقدنا اليوم رجلا من أطيب الرجال وأشهم الرجال صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود، أتقدم بخالص العزاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد وأسرة آل سعود الكرام”.