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الرياض تبحث مع موسكو وساطة محمد بن سلمان لحل أزمة أوكرانيا

منشور 22 آذار / مارس 2022 - 06:37
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

هاتف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مساء أمس الاثنين، نظيره الروسي، سيرغي لافروف.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، شدد الأمير فيصل بن فرحان لنظيره الروسي على "موقف المملكة الداعم لحل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السلمية التفاوضية"، حيث تطرق وزير الخارجية السعودي إلى "آفاق المضي بتحقيق ذلك في ضوء مقترح الوساطة الذي عرضه ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان".

كما بحث الطرفان "العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتوطيدها في المجالات كافة، بما يحقق مصالح كلا البلدين والشعبين الصديقين"، وفق وكالة الانباء السعودية.

كلمات دالة:محمد بن سلمانالأمير محمد بن سلمانبوتيناوكرانياالرياض

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