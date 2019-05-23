الرياض تتحدث عن تدمير طائرة مسيرة والحوثيين يؤكدون وصولها لهدفها وتدمير صواريخ

قالت العربية السعودية انها دمرت طائرة حوثية مسيرة باتجاه مطار نجران جنوبي المملكة اليوم الخميس فيما افادت قناة المسيرة التابعة للمليشيات اليمنية ان الطائرة وصلت الى هدفها ودمرت صواريخ سعودية في المطار

وقال المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأنه في تمام الساعة الواحدة وست وأربعين دقيقة من ظهر اليوم تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون في محاولة لاستهداف مطار نجران الإقليمي.

واكد الماليك ان الحوثيين يستهدفون المرافق المدنية مشيرا إلى أن "استخدامها أساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

من جهتها أفادت قناة "المسيرة" بأن الحوثيين استهدفوا، اليوم الخميس، بطائرة قاصف 2k المسيرة، منظومة باتريوت في مطار نجران جنوب المملكة العربية السعودية.

ونقلت القناة عن مصدرعسكري حوثي قوله: "بعد رصد استخباراتي دقيق تبين أن الهجوم الذي استهدف منظومة الباتريوت ناجح".

تجدر الإشارة، إلى أن طائرات مسيرة تابعة للحوثيين، نفذت في 14 مايو الماضي، "عملية عسكرية كبرى" ضد أهداف سعودية، حيث أصابت محطتين لضخ النفط في خط أنابيب رئيسي في السعودية.