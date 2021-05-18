الرياض تدين تطاول وزير خارجية لبنان على السعودية

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تنديدها واستنكارها الشديدين للتصريحات المسيئة الصادرة عن وزير خارجية لبنان في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، التي أدلى بها في مقابلة متلفزة، تطاول فيها على المملكة وشعبها، بحسب بيان سعودي رسمي.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“: إن ”وزارة الخارجية إذ تعرب عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، لتؤكد مجددًا على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين“.

بيان من وزارة الخارجية بخصوص التصريحات المسيئة الصادرة من وزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال pic.twitter.com/YKBNbhDOvA — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 18, 2021



وأضاف البيان: ”نظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت الوزارة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة؛ للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص“.

بيروت تتبرأ من تصريحات وزير الخارجية اللبناني



من جهتها، تبرأت الرئاسة اللبنانية من التصريحات التي اطلقها وزير الخارجية شربل وهبي واكددت انها لا تعبر عن رأي الدولة اللبنانية

وأشار بيان أصدره المكتب الإعلامي للرئاسة، اليوم، إلى أن ”بعض ما جاء في حديث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه.. أثار ردود فعل هدفت إلى الإساءة إلى العلاقات الأخوية القائمة بين لبنان ودول الخليج الشقيقة

#عاجل#وزارة_الخارجية: نظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت الوزارة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية. https://t.co/S06SMbgSNT — واس العام (@SPAregions) May 18, 2021

وأكد بيان الرئاسة اللبنانية ”على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وأن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين ليل أمس، يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية.