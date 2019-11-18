الرياض تعلن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية

قررت السعودية، الاثنين، تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية إلى العام المقبل، بعد أن كان من المقرر أن تلتئم الأسبوع القادم بالرياض.

ووفق بيان للجامعة العربية، الاثنين، فإن السعودية (بصفتها الدولة المضيفة للقمة) قررت التأجيل، على أن يجرى الاستقرار على موعد جديد لعقدها خلال الربع الأول من عام 2020.

وقال البيان إنه "تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية، التي كان من المقرر أن تلتئم في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بالرياض".

وقمة الرياض ستكون الخامسة من نوعها التي تنعقد في سياق الشراكة بين الدول العربية والأفريقية، إذ عقدت الأولى بالقاهرة عام 1977، والثانية في مدينة سرت الليبية عام 2010، والثالثة في الكويت عام 2013، والرابعة في غينيا عام 2016.