الرياض تقدم 100 مليون دولار للتحالف بسوريا

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية "المساهمة السعودية بأنها مهمة وضرورية؛ لإعادة الاستقرار"

أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) الجمعة، أن الرياض قدمت مساهمة مالية بمبلغ 100 مليون دولار لصالح التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في سوريا.



واعتبرت الوكالة أن "هذه أكبر مساهمة تقدم للتحالف حتى الآن، وذلك بعد تصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بتقديم هذا المبلغ، خلال المؤتمر الوزاري للتحالف، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في 12 تموز/ يوليو الماضي.



وأشارت إلى أن "الهدف من وراء تقديم هذه المساهمة المالية، هو تنشيط مشاريع حياتيه في مدينة الرقة السورية، الواقعة تحت سيطرة التحالف الدولي"، موضحة أن "ذلك في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والمياه والتعليم والنقل (الطرق والجسور الرئيسية)، وإزالة الأنقاض".

بدورها، علقت الولايات المتحدة على هذه المساهمة السعودية قائلة، إنها "تساعد في إعادة الاستقرار إلى أجزاء من سوريا، لم تعد خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة".



ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، "المساهمة السعودية بأنها مهمة وضرورية؛ لإعادة الاستقرار وجهود التعافي المبكرة في وقت مهم في الحملة"، بحسب تعبيرها.



وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن "الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، تقلصت إلى ألف كيلو متر مربع في سوريا، وأن نحو 150 ألف شخص عادوا إلى مدينة الرقة بعد فرار عناصر التنظيم منها"، داعية في الوقت ذاته الشركاء والحلفاء إلى "القيام بنصيبهم في هذا الجهد".