الرياض تنفي استهداف ناقلة النفط الايرانية.. وروحاني: "نعرف المنفذين"

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن طهران توصلت إلى أدلة تكشف منفذي الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر يوم الجمعة.

وقال روحاني في أعقاب محادثات عقدها اليوم الأحد في طهران مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إنه عرض تلك الأدلة على ضيفه الباكستاني، مضيفا أن التحقيقات ستستمر حتى التوصل إلى النتائج النهائية وفضح المنفذين الأساسيين للهجوم.

من جهة أخرى نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن تكون المملكة وراء استهداف ناقلة نفط مملوكة لإيران في البحر الأحمر يوم الجمعة

وفي رده على سؤال حول استهداف السعودية لناقلة النفط الإيرانية، أكد الجبير أن الرياض "لا تنخرط في مثل هذا السلوك".

وقال في تصريحاته للصحفيين بالرياض "هذه ليست الطريقة التي تعمل بها المملكة ولم يكن هذا أسلوبها في السابق"، مضيفا أن "القصة لا تزال غير كاملة"، كما دعا للتريث ومعرفة ما حدث قبل القفز إلى استنتاجات متسرعة.

وأعلنت طهران في وقت سابق أن ناقلة النفط الإيرانية Sabiti تعرضت لهجوم بصاروخين في البحر الأحمر قبالة سواحل جدة.

وقالت الخارجية الإيرانية إن الهجوم نفذ "من منطقة قريبة" من خط عبور الناقلة دون اتهام أي جهة بالوقوف وراءه، في حين نفت شركة ناقلات النفط الإيرانية تقارير إعلامية نقلت عنها أن الصاروخين أطلقا من السعودية