الرياض: طهران مستمرة بالخداع

قال مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء إن إيران مستمرة “بالخداع والمراوغة” بشأن برنامجها النووي واتهمتها بتأخير “توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

ودعا بيان مجلس الوزراء الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة ومفتشيها.

واستأنفت إيران الأسبوع الماضي تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو تحت الأرض وهو نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية.