اعلنت الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، هلا التويجري، أن عام 2020 سيكون عاما مميزا بالنسبة إلى المرأة السعودية وذلك في سياق استضافة المملكة الدورة الـ39 للجنة المرأة العربية

وقالت التويجري إن السعودية ستدير أعمال هذه اللجنة لمدة عام كامل.

وأضافت أن الاجتماعات التي بدأت أمس الأحد وتستمر اليوم الاثنين، تناقش أهمية الموقف العربي الموحد والبيان العربي الذي سيلقى باسم الدول العربية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول وضع المرأة، خلال شهر مارس المقبل.

وكشفت التويجري، أن إعلان الرياض عاصمة للمرأة العربية لعام 2020 هو أحد إجراءات رئاسة اللجنة، ويصادف رئاسة السعودية مجموعة العشرين.

وأكدت أن العام الجاري "سيكون مميزا بالنسبة إلى المرأة السعودية، حيث تخطت دورها المحلي، وتمكنت من تعزيز دورها الإقليمي، إضافة إلى دورها في مجموعات العمل ضمن مجموعة العشرين، التي تركز على تمكين المرأة".