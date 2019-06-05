الرياض "قلقه" من الأحداث في السودان وتدعو لحوار

قالت السعودية إنها "تتابع ببالغ القلق" تطورات الأحداث في السودان، بعد فض قوات الجيش والأمن، الاعتصام المركزي في العاصمة الخرطوم".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": إن "المملكة تؤكد على أهمية استئناف الحوار، بين القوى السودانية المختلفة".

وأضافت: "المملكة تؤكد على ثبات موقفها الداعم للسودان، وشعبه العزيز، وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره، وبما يعود عليه بالخير، وتتمنى أن يتجاوز سريعاً الظروف والصعاب التي يمر بها".

وكان رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان عرض التفاوض اليوم الأربعاء، مع قوى المعارضة بعد يومين من فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم والذي أسفر عن مقتل العشرات.

وفي كلمة بثها التلفزيون السوداني، قال البرهان: "نفتح أيدينا لتفاوض لا قيد فيه إلا لمصلحة الوطن والتأسيس لسلطة شرعية"، وفق تعبيره.

وتعليقا على فض الاعتصام، أضاف البرهان: "نتأسف على ما حدث خلال الأيام الماضية"، متابعا: "نحن الآن أمام صفحة جديدة في تاريخ السودان ولا مناص لأي منا إلا الاحتكام لإرادة الشعب".

في المقابل، اتهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري في السودان من سماهم أصحاب الأجندات بـ"رفض طريق نجاة البلد" في تعليقه على فض اعتصام الخرطوم الذي راح ضحيته عشرات القتلى.

وفي كلمة له أمام قوات الأمن قال حميدتي إن "أصحاب الأجندات رفضوا طريق نجاة البلد" في إشارة إلى إعلان قوى الحرية والتغيير وقف المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية.