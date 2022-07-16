الرياض لن ترفع انتاجها النفطي وصحفية تسأل بايدن: هل السعودية ماتزال منبوذة؟

صرخت اعلامية اميركية شاركت في الوقت المخصص للاعلاميين خلال الاجتماع السعودي الاميركي لتسأل الرئيس جو بايدن: السيد الرئيس هل ما تزال تعتبر المملكة العربية السعودية دولة منبوذة؟

احراج الرئيس الاميركي

السؤال المحرج للرئيس الاميركي انعكس بالابتسام على وجه القيادة السعودية، والذي على ما يبدو جاء في مكانه، بعد تصريحات جو بايدن ابان حملته الانتخابية والتي تعهد خلالها بالعمل على تحويل السعودية الى دولة منبوذة ووقف التأشيرات ومحاسبة ومحاكمة المتورطين في عملية اغتيال الاعلامي جمال خاشقجي في القنصيلة السعودية في اسطنبول.

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بعد إنتهاء وقت الإعلاميين صرخت صحفية أمريكية لبايدن بسخرية أمام القيادة، هل مازالت السعودية منبوذة للآن؟ pic.twitter.com/3V5EvuzJed — عـبدالله الخريّف (@AbdullahK5) July 15, 2022

لن يكون هناك انتاج اضافي للنفط

الاحراج لم يتوقف عند بايدن الذي جاء مستجديا الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية عند حد فشلة في تحويل السعودية قائدة العالم الاسلامي الى دولة منبوذة، بل ان الكارثة ايضا حلت في اعقاب اعلان السعودية انه لا يمكنها زيادة انتاجها النفطي لحل الازمة الاميركية الداخلية التي يواجهها الرئيس الاميركي شخصيا، بالاضافة الى سعية تشديد الحصار على روسيا.

وظهرت ردة فعلة سريعا من خلال تعابير وجهه المتجهمة بعد الاعلان السعودي عن القرار

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية أعلنت عن زيادة القدرة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا، وبعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية للزيادة.

وأضاف: "نؤكد أن ازدهار المنطقة ورخاءها يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادئ وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".