الزهار يكذب تصريحات لقيادي في حماس حول توسيع "غزة"

منشور 19 حزيران / يونيو 2019 - 12:17
محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"
محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"

استهجن محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" تصريح القيادي في الحركة أحمد يوسف بأنه قُدم للحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسة إسماعيل هنية مشروع لتوسيع غزة في الأراضي المصرية.

وقال الزهار اليوم الأربعاء في بيان له، إن ما ورد في تصريحات أحمد يوسف لا أساس له من الصحة بتاتا، و"هذه التصريحات تتساوق مع روايات إعلامية كاذبة".

وأضاف: "الحكومة الفلسطينية العاشرة وحركة حماس لم تناقش في أي من جلساتها، أو في أروقتها، أي مقترح لتوسيع قطاع غزة على حساب الأراضي المصرية".

وتابع: "نرفض مجرد استلام أي مقترح بهذا الخصوص، فضلا عن مناقشته، فموقفنا واضح وثابت، وهو أن فلسطين هي فلسطين، ومصر هي مصر".

كلمات دالة:محمود الزهارحماسأحمد يوسفغزةمصر

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