الزيارة الأولى من نوعها منذ سنوات.. غانتس يصل أنقرة ويلتقي "أكار"

في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات، وصل وزير الدفاع الاسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، لاجراء مباحثات مع نظيره التركي خلوصي آكار.

وأشار غانتس في تغريدة له على موقع "تويتر"، أنه يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا، يلتقي خلالها بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

ورحب وزير الدفاع الاسرائيلي، بزيارته إلى تركيا، وقال: "هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها اجتماع بين وزيري دفاع البلدين، منذ أكثر من عقد، وأنا أرحب بذلك"

وفي تغريدة ثانية، بين غانتس أنه يتطلع لمناقشة القضايا التي تهم منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام.

ويرى مراقبون، أن الزيارة الاسرائيلية لانقرة، تأخذ أبعادا مهمة من الناحيتين العسكرية والأمنية، بمعزل عن انتخابات الكنيست التي ستجري بعد بضعة أيام، والتي تحمل في طياتها تغييرا على صعيد شكل الحكومة، وطبيعة المعادلة السياسية في "اسرائيل".

يشار إلى أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد أكد في وقت سابق، أنه سيقيم مع نظيره الاسرائيلي، الوضع العام، وقال: "زيارة غانتس إلى تركيا ستكون الأولى من نوعها بهذا المستوى، منذ سنوات".

وأوضح أكار، أنه سيوضح للجانب الاسرائيلي، سياسة الشفافية التي تنتهجها الجمهورية التركية، وقال: " وسنرى ما الذي ستجلبه لنا المرحلة القادمة وفق المستجدات المرتقبة".