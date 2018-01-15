السادات يعدل عن الترشح لرئاسة مصر

السادات تبنى مواقف عديدة معارضة لتلك التي تتبناها الغالبية الموالية للرئيس السيسي

أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات يوم الاثنين 15 يناير 2018 عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/مارس هذا العام بعد أن رأى أن المناخ الحالي لا يسمح بذلك.

وقال السادات، النائب البرلماني السابق، في مؤتمر صحافي في مقر حزبه في شرق القاهرة "نزولا على رأي أعضاء الحملة (الانتخابية) قررنا ألا نشترك في الانتخابات ولا نستمر في خوض العملية الانتخابية".

وأوضح السادات، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أن قراره ليس "نابعا عن خوف" ولكنه يتوقع أن أعضاء حملته فقد يصبحون "عرضة لأي نوع من التجاوز أو الاحتجاز" في ظل قانون الطوارئ أو القوانين التي تنظم التجمعات.

وقال السادات خلال المؤتمر الصحافي "لم يعد هناك أي نوع من احترام كرامات ولا حرمات الناس وأتوقع أن تحدث مضايقات وربما أكثر من ذلك الفترة القادمة"

وانتقد السادات ممارسات بعض المسؤولين الحكوميين والإعلاميين في عدم التزام الحياد وقيامهم بالتوقيع على استمارات تزكية لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات.

وعلّق على هذه الممارسات قائلا "هل نريد انتخابات ومنافسين أم استفتاء ومبايعة؟!".

وفي شباط/فبراير2017 اسقط البرلمان عضوية السادات بعد اتهامه بتزوير توقيع سبعة نواب على مشاريع قوانين قدمها وبتوجيه رسائل إلى الاتحاد البرلماني الدولي تتضمن شكاوى مما يجري داخل مجلس النواب.

ونفى السادات مرارا هذه الاتهامات.

وكان السادات تبنى داخل مجلس النواب مواقف عديدة معارضة لتلك التي تتبناها الغالبية الموالية للرئيس السيسي.

ولم يعلن السيسي حتى الآن ترشحه لولاية ثانية إلا انه يعتقد على نطاق واسع في مصر انه سيخوض الانتخابات وهو الأوفر حظا للفوز.

إلا أن هناك من أبدى رغبة في الترشح للانتخابات الرئاسية مثل رئيس نادي الزمالك المصر والنائب البرلماني الحالي مرتضى منصور.

كما أعلن حزب مصر العروبة الديموقراطي نهاية الأسبوع الماضي انه اختار زعيمه رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان مرشحا لانتخابات الرئاسة، بالرغم من أنه لم يعلن ذلك رسميا حتى الآن.

ولم يعلن أي من المعارضين عزمه خوض الانتخابات، باستثناء المحامي الحقوقي اليساري خالد علي الذي يواجه تهمة خدش الحياء العام.