السبسي: تونس لا تعرف توريث الحكم

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أنه ضد تمديد حالة الطوارئ بالبلاد، قائلا إن تونس لا تعرف توريث الحكم.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي للرئيس التونسي في قصر قرطاج بالعاصمة.

وقال السبسي إنه مدد حالة الطوارئ نزولا على رغبة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أمده بمعطيات، وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب (محمد الناصر).

ونفى الرئيس التونسي أي نية لتوريث الحكم في البلاد. مؤكدا أن التشكيل الوزاري الجديد المقترح من رئيس الحكومة هو بيد مجلس النواب (البرلمان) الآن.