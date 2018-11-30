السبسي يتهم "النهضة" بتهديده شخصيا إثر لقائه بفريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي

وصف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، بيانا أصدرته حركة النهضة الاثنين الماضي، بشأن استقباله محامين من أعضاء هيئة الدفاع عن الناشطين اليساريين المغتالين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بأنه تهديد شخصي. من جانبها عبرت "النهضة" عن استغرابها من نشر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية لما أسمته "تهجمات باطلة وتهم زائفة" من قبل هيئة الدفاع.



خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن حركة النهضة هددته شخصيا بعد لقائه بفريق الدفاع عن السياسيين المغتالين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

والاثنين، التقى الباجي قائد السبسي بقصر قرطاج، ثلاثة محامين من هيئة الدفاع قدموا تقريرا حول مستجدّات ملف اغتيال الناشطين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ، خاصة فيما يتعلّق بما يعرف بالجهاز السرّي لحزب "حركة النهضة"، كما قدموا طلبا للرئيس التونسي للتدقيق في جملة من المعطيات.

من جانبها عبرت حركة النهضة عن استغرابها من نشر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية لما أسمته "تهجمات باطلة وتهم زائفة" من قبل هيئة الدفاع.

وتتضمن الوثائق التي قدمتها اللجنة دور شخص يدعى مصطفى خضر تقول إن له ارتباطات بحركة النهضة ولعب دورا في جمع معلومات ذات طابع استخباراتي عبر تنظيم خاص وسري، كما أكدت أن العديد من الوثائق "الخطيرة" التي يرجح ارتباطها بهذا الملف مودعة في "غرفة سوداء" بوزارة الداخلية.