الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

اقترح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الأحد أن تدار القمة العربية تحت شعار “قمة العزم والتضامن”.

ودعا الرئيس التونسي، خلال جلسة افتتاح الدورة الثلاثين للقمة العربية بتونس الأحد، إلى تنقية الاجواء العربية وتجاوز الخلافات من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة العربية.

وقال السبسي “التحديات أكبر من أن نتصدى لها فرادى”.

وتابع السبسي: “من غير المقبول أن تدار قضايانا العربية خارج أطر العمل العربي المشترك واستمرار ساحاتنا كمنطقة صراع دولي”.

كما شدد السبسي على وضع حد لتصدر المنطقة العربية كمنطقة بؤر وصراعات وأزمات.

ولايزال الخلاف مستمرا بين قطر وجيرانها في مجلس التعاون الخليجي، السعودية والإمارات والبحرين التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة منذ حزيران/ يونيو 2017 بالإضافة الى مصر، لاتهامها بدعم الارهاب وهو ما تنفيه قطر.

كما يدور الخلاف بين الدول العربية الأعضاء بشأن عضوية سوريا المعلقة منذ عام 2012.