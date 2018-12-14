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"السترات الصفراء" الفرنسية تلهم المحتجين في عدد من الدول العربية

"السترات الصفراء" الفرنسية تلهم المحتجين في عدد من الدول العربية
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