السترات الصفراء تطالب باستقالة ماكرون وعدواها تعبر الحدود

أوقفت الشرطة البلجيكية حوالي 100 شخص على خلفية تنظيم احتجاج غير مرخص

دخلت انتفاضة السترات الصفراء مرحلة جديدة عندما طالبت باستقالة الرئيس الفرنسي ، وعبرت الحدود الى دول الجوار فيما اعتقلت قوات الامن الفرنسية اكثر من الف منهم وتحدثت مصادر عن تضامن الشرطة مع المتظاهرين.

مطالب برحيل الرئيس

في الأسبوع الرابع من تظاهرات "السترات الصفراء" السبت، غابت المطالب الاجتماعية عن الشعارات التي يرفعها المحتجون لتحل محلها المطالب السياسية مثل استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون وحل البرلمان. ويرى محللون أن بعض الأحزاب السياسية تحاول أن تحيد بمسار التحركات لتحقيق مكاسب مثل اليمين المتطرف الذي رفع بعض مؤيديه شعارات تطالب بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

انتقال الثورة

على وقع الحملات التي تنظمها "السترات الصفراء" احتجاجا على رفع أسعار المحروقات في فرنسا، بدأت تحركات "السترات" بالظهور في بلجيكا وهولندا، وسط توقعات بأن تتحول لأحداث عنف واسعة.

فقد أوقفت الشرطة البلجيكية حوالي 100 شخص على خلفية تنظيم احتجاج غير مرخص لأصحاب "السترات الصفراء" في العاصمة بروكسل، وفقا للشرطة المحلية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إيلسي فان دي كيري، لوكالة نوفوستي الروسية: "حتى الآن، تم احتجاز حوالي 100 شخص... نحن نتحدث بشكل رئيسي عن الاعتقالات الإدارية بطريقة وقائية، مقترنة باكتشاف (أجسام خطيرة أو مشبوهة) مع المواطنين"، دون أن تحدد عدد رجال الشرطة المنخرطين في حفظ النظام مؤكدة أنه "تم تعزيز الوجود الأمني".

وأضافت أن الشرطة أغلقوا السبت عددا من الشوارع الرئيسية بحواجز معدنية وأسلاك شائكة بهدف إعاقة عبور مجموعات المتظاهرين.

وأشارت إلى أن طواقم متنقلة من القوات الخاصة للشرطة تجوب المدينة بشاحنات صغيرة، للتحرك ضد تجمعات "السترات الصفراء" في أحياء مختلفة.

كما تعمل الشرطة على تفتيش دقيق لجميع المشبوهين عند خروجهم من محطات النقل العام، وعلى وجه الخصوص وسط وجنوب بروكسل.

وفي هولندا، تطالب "السترات الصفراء" باستقالة رئيس الوزراء مارك روتة، على خلفية زيادة سن التقاعد وغلاء الأسعار ومشكلة اللاجئين.

تضامن الشرطة

أعلن نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن نحو 31 ألف شخص شاركوا في مظاهرات حركة "السترات الصفراء" في أنحاء فرنسا السبت، مشيرا إلى اعتقال 700 شخص.

في الغضون أعلنت نقابة الشرطة الفرنسية Vigi اليوم الجمعة، إضرابا مفتوحا يبدأ غدا السبت تزامنا مع الإضراب الذي أعلنت عنه ما يسمى حركة "السترات الصفراء"، التي تنفذ احتجاجات منذ 17 نوفمبر.

وصرح نقيب الشرطة ألكساندر لانغولا لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن أفراد الشرطة لن ينظموا إلى الاحتجاجات التي تنظمها "السترات الصفراء" لكنهم يريدون تقديم الدعم لهم.

وقال نقيب الشرطة الفرنسية: "الدولة تتعامل مع معظم أفراد الشرطة كالحيوانات، إن ساعات العمل طويلة جدا دون انقطاع.. قد يرسلون في غيابنا أشخاصا ليست لديهم كفاءة في التعامل مع المحتجين".

وأضاف: "سنسير في الاحتجاجات رافعين يافطاتنا بهدف التعبير عن دعمنا للمطالبات بزيادة القوة الشرائية لدى المواطنين، ولأي شرطي يستجيب للإضراب عن العمل الحق في الانضمام إلى زملائه أثناء الاحتجاجات".