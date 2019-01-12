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"السترات الصفراء" تعود للشارع من جديد وشرطة فرنسا تتأهب

"السترات الصفراء" تعود للشارع من جديد وشرطة فرنسا تتأهب
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