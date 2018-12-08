"السترات الصفراء" تغلق الطريق بين بلجيكا وفرنسا.. واعتقال 50 شخصا

شرطة بروكسل ترفع مستوى تدابيرها الأمنية

أغلق أصحاب “السترات الصفرات” في بلجيكا الطريق السريع المؤدي إلى فرنسا، فيما أوقفت الشرطة البلجيكية نحو 50 شخصا في العاصمة بروكسل.

ويتظاهر أصحاب “السترات الصفرات” بسبب زيادة أسعار الوقود وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، أغلقوا الطريق السريق (E-40) الواصل بين بلجيكا وفرنسا أمام حركة المرور.

وأوقفت الشرطة البلجيكية نحو 50 شخصا قبيل انطلاق مظاهرات أصحاب “السترات الصفراء” في العاصمة بروكسل التي تحتضن مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت المتحدثة باسم الشرطة البلجيكية في بروكسل، إلسي فان دي كير، في تصريح صحافي، إن هؤلاء الأشخاص جرى توقيفهم في منطقة “شومان” التي تضم محطة القطار المركزية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ورفعت شرطة بروكسل مستوى تدابيرها الأمنية في المنطقة المذكورة وفي مركز المدينة، فيما وضعت أسلاكًا شائكة على مداخل الأزقة القريبة من المؤسسات الأوروبية.

وبدأت مظاهرات “السترات الصفراء” في فرنسا منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، احتجاجًا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيادة الرسوم على المحروقات.

ثم انتقلت الاحتجاجات إلى بلجيكا، حيث شارك نحو 600 شخص كانوا في تظاهرة بالعاصمة بروكسل، اعتراضا أيضا على ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضرائب.

كما يطالب محتجو “السترات الصفراء” في هولندا باستقالة رئيس الوزراء مارك روتة، وقضايا أخرى مثل سن التقاعد وغلاء الأسعار في مجالي الصحة والتعليم ومشكلة اللاجئين