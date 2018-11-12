السجن المشدد لمحافظ مصري سابق 10 سنوات بعد ادانته الرشوة

العاصمة المصرية القاهرة

قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة جنايات الجيزة قضت يوم الاثنين بمعاقبة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق بالسجن المشدد عشر سنوات بعد إدانته بتلقي رشوة أثناء توليه المنصب.

وأضافت المصادر أن الحكم تضمن تغريم عبد الباسط 15 مليون جنيه (835421 دولارا)، وإعفاء متهمين آخرين في القضية وهما الراشي والوسيط من العقوبة بعد اعترافهما على المحافظ السابق وذلك وفقا للقانون الخاص بهذا النوع من القضايا.

وكان النائب العام قرر في مارس آذار إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة الجنائية بعدما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في يناير كانون الثاني إلقاء القبض على عبد الباسط ورجلي أعمال لتورطهم في وقائع فساد.

وكانت مصادر قضائية ووسائل إعلام رسمية ذكرت في وقت سابق أن قرار الإحالة للمحاكمة تضمن اتهام عبد الباسط "بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر".

وأضافت أن الرشوة بلغت 27 مليونا و450 ألف جنيه.

ويحق لعبد الباسط الطعن على الحكم الصادر يوم الاثنين أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وتعاني مصر من الفساد في الجهاز الإداري للدولة وتراجع ترتيبها في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية لعام 2017 لتحتل المركز 117 من بين 180 دولة، وذلك بعدما كانت تأتي في المركز 108 في 2016، وتحتل المركز 88 في عام 2015.

وتقول الحكومة إنها لا تتهاون في مكافحة الفساد وقدمت عددا من كبار المسؤولين للمحاكمة خلال السنوات القليلة الماضية بتهم تتعلق بالفساد من بينهم وزير سابق للزراعة.

وهذا الأسبوع، أمر النائب العام المصري بإحالة الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وآخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تلقي رشوة أو تقديمها أو التوسط فيها.

وقالت النيابة العامة في بيان صادر بتاريخ يوم السبت إن التحقيقات أثبتت حصول رئيس مجلس إدارة الشركة السابق على كسب غير مشروع بلغ مقداره 982 ألف جنيه مصري نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة.