السجن لـ اردني اغتصب زوجه شقيقه

حكمت محكمة اردنية على شاب عشريني بالسجن 20 عاما مع الاشغال المؤقتة بعد اتهامه بالاعتداء على زوجه اخيه واغتصابها

وقالت مصادر حقوقية ان الشاب تذرع بانه كان يحب الضحية قبل ان يتزوجها شقيقه وانه لم ينس هذه العلاقة التي كانت من طرف واحد.

وجرمت المحكمة المتهم "بجناية اغتصاب أنثى غير زوجة بغير رضاها أكملت 15 سنة من عمرها، ولم تكمل 18 سنة حيث تبلغ السيدة الـ 17 من العمر وتقطن مع زوجها ووالده ووالدته وشقيقته، في ذات الشقة بمحافظة إربد شمال المملكة

وحسب لائحة الادعاء والتحقيق فإنه "في أثناء تواجد المجني عليها في منزل الزوجية وفي غرفة نومها تحديدا، صادف خروج زوجها ووالدته إلى العمل، وكان في حينها عم المجني عليها (والد زوجها) نائما، فجاء المتهم إلى الغرفة التي تواجدت بها المجني عليها، وطرق الباب، فارتدت فورا "يانس الصلاة"، وعند سؤاله طلب المتهم "بيجامة" منها، فطلبت منه الانتظار في الخارج، قبل أن يدفع الباب ويغلقه بالمفتاح". وفق المحكمة

وحاولت المجني عليها صد المتهم وابعاده ومقاومته الا انه ارتكب جريمته، وقال لها: "أنا بدي إياكي وبحبك قبل ما تتزوجي أخوي".

وقالت المحكمة ان المغدورة اتصلت بزوجها وابلغته بالواقعة

