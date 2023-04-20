السجن لمعلم هتك عرض تلميذة واجهضها في المغرب

ادانت محكمة في المغرب معلم مدرسة خاصة بتهمة هتك عرض واجهاض تلميذة قاصر، وقضت عليه غيابيا بالسجن اربع سنوات، بحسب ما ذكر موقع "هسبريس" الخميس.

وقال الموقع ان الحكم الذي اصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء قبل ايام، جاء على خلفية دعوى رفعتها التلميذة ضد معلم مادة الفلسفة في المدرسة، وتتهمه فيها "بالتغرير بها.. وافتضاض بكارتها" ثم اجهاضها بعد حملها.

وتعود احداث القضية الى العام 2015، حين كانت التلميذة في السابعة عشرة من عمرها.

وبحسب موقع هسبريس، فقد بدأ المعلم في نسج علاقة معها بعد حصوله على رقم هاتفها، قبل ان يدعوها لزيارة منزله للتعرف الى والدته.

وحين فعلت فوجئت به وحيدا في المنزل، حيث راودها عن نفسها وتمكن من اقناعها "بممارسة الجنس معه".

واضاف الموقع ان المعلم ارغمها لاحقا على الإجهاض بعد حملها منه "في انتظار الزواج" الذي وعدها به تكرارا، ودون ان ينفذ الوعد، ما حدا بها الى رفع قضية ضده تتهمه فيها بهتك عرضها واجهاضها.

وكانت التلميذة تقدمت قبل ذلك بشكوى الى الامن ضد المعلم، ثم لم تلبث ان سحبتها بعد وعده لها بالزواج.