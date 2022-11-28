السجن مدى الحياة لرئيس عربي سابق

أعلن رئيس محكمة أمن الدولة، في جزر القمر، اليوم الإثنين، الحكم بالسجن مدى الحياة، على الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي، بتهمة الخيانة العظمى.

وخلال تلاوة الحكم، على "سامبي"، الذي يبلغ من العمر 64 عاما، قال رئيس المحكمة عمر بن علي: "إنه تم الحكم على رئيس جزر القمر السابق، بالسجن مدى الحياة وبتجريده من حقوقه السياسية والمدنية".

كما أمرت المحكمة بمصادرة ممتلكات وأصول "سامبي"، لصالح الخزينة العامة.

وندد سامبي باجراءات محاكمته، واعتبر أنها غير عادلة، وذلك خلال ظهوره لفترة وجيزة، في اليوم اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي، ثم تغيب عن باقي الجلسات، وقال: "تشكيل المحكمة غير قانوني، ولا أريد أن أحاكم أمام هذه المحكمة".

وكان المدعي العام علي محمد جنيد، قد طالب يوم الخميس الماضي، بعقوبة السجن مدى الحياة ل"سامبي"، وقال: "لقد خان المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر"

ويتهم "سامبي" بالتورط في فضيحة برنامج "المواطنة الاقتصادية"، عندما اصدر قانونا عام 2008، خلال فترة حكمه الممتدة بين أعوام 2006 و 2011، يتيح بيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون للحصول على الجنسية.

وتم استخدام البرنامج الذي يُستقبل بموجبه عشرات الآلاف من "البدون" من دول الخليج الذين يُعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم والمحرومون من وثائق الهوية، كوسيلة لملء خزينة الدولة.